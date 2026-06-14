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La Calera reaccionó y rescató un empate ante la U en el Estadio "Nicolás Chahuán"

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Unión La Calera supo reaccionar y rescató un empate 2-2 ante Universidad de Chile en el Estadio "Nicolás Chahuán Nazar" por la fecha 15 de la Liga de Primera. Los goles del encuentro fueron anotados por Matías Campos López y Sebastián Sáez, mientras que para los azules marcaron Nicolás Ramírez y Eduardo Vargas.

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