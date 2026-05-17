Deportes Concepción sigue como colista de la Liga de Primera, tras sufrir una derrota por 0-2 ante Everton en el Estadio "Ester Roa", en el cierre de la fecha 12. Joaquín Larrivey perdió un penal para los lilas, y los goles ruleteros fueron de Santiago Londoño y Braian Martínez.

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