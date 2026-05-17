Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago6.1°
Humedad77%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

La desazón de Deportes Concepción tras la derrota ante Everton en el "Ester Roa"

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Deportes Concepción sigue como colista de la Liga de Primera, tras sufrir una derrota por 0-2 ante Everton en el Estadio "Ester Roa", en el cierre de la fecha 12. Joaquín Larrivey perdió un penal para los lilas, y los goles ruleteros fueron de Santiago Londoño y Braian Martínez.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados