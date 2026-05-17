La remontada de Huachipato sobre La Calera en Talcahuano
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Huachipato se convirtió en escolta de Colo Colo en la Liga de Primera, tras remontar por 3-1 ante La Calera en el Estadio Huachipato de Talcahuano. Bayron Oyarzo abrió la cuenta, pero Maicol León, Lionel Altamirano y Nelson Guaiquil lo dieron vuelta para los acereros.
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