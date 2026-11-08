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La UC se mantuvo firme en la lucha por el "Chile 2" con sólido triunfo ante Limache

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Universidad Católica metió presión en la parte alta de la Liga de Primera luego de vencer con un contundente 3-0 a Deportes Limache en el Claro Arena, trepando provisionalmente al subliderato durante el desarrollo de una fecha 27 que puede ser decisiva.

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