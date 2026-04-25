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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

La U recibe a la UC en el clásico universitario por la undécima fecha de la Liga de Primera 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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La U recibe a la UC en el clásico universitario por la undécima fecha de la Liga de Primera 2026
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Este sábado, Universidad de Chile recibe a U. Católica en una nueva edición del clásico universitario, válido por la undécima fecha de la Liga de Primera 2026.

Sigue el duelo en vivo y online por Cooperativa.cl:

- U. de Chile vs. U. Católica, 18:00 horas. Estadio Nacional. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

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