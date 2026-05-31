Montes, Giani y Corral lideraron la victoria de la UC ante Huachipato en Talcahuano
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Clemente Montes, Justo Giani y Diego Corral lideraron la victoria 3-0 de la UC ante Huachipato en Talcahuano, al anotar los tres goles en el encuentro disputado por la fecha 14 de la Liga de Primera.
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