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O'Higgins volvió al triunfo y dio un gran respiro tras imponerse a U. La Calera

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O'Higgins dejó atrás cuatro partidos sin triunfos en la Liga de Primera gracias a un 2-1 sobre el colista Unión La Calera; resultado que le permitió a los rancagüinos tomar distancia de la zona de descenso.

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