Palestino y Audax Italiano tuvieron su tercer empate consecutivo en el Clásico de Colonias
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Palestino y Audax Italiano igualaron 0-0 en el Clásico de Colonias disputado en La Cisterna por la fecha 14 en la Liga de Primera. Con esto, ambos elencos animaron su tercer duelo consecutivo que finalizó igualado después de un 1-1 en agosto de 2025 y otro 2-2 en mayo del mismo año.
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