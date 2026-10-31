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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[Radio en vivo 🎙] La UC vence a la U en el clásico universitario 203

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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[Radio en vivo 🎙] La UC vence a la U en el clásico universitario 203
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Este domingo, U. Católica y U. de Chile se ven las caras en el Claro Arena para disputar el clásico universitario número 203 de la historia, donde se juegan puntos cruciales en la carrera por el cupo "Chile 2" para la Copa Libertadores.

Sigue el compromiso en Cooperativa.cl:

Fecha 26

1-0: 3' Clemente Montes (UC)

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12:52 - | Así fue el gol de Clemente Montes para la UC ante la U

12:37 - | ¡Gol de entrada de Universidad Católica! En el minuto 3 del clásico, Clemente Montes anotó el 1-0 ante la U

12:21 - | Comenta en Cooperativa

12:19 - | FORMACIÓN U. DE CHILE: Castellón; Lichnovsky, Zaldivia, Ramírez; Reinhart, Aránguiz; Guerrero, Morales; Arce; Vargas, Vásquez

12:19 - | FORMACIÓN U. CATÓLICA: Melo; Asta-Buruaga, Farías, J. I. Díaz, Mena; J. Valencia, Martínez, Cuevas; Rossel, Zampedri, Montes

12:10 - | Los equipos terminaron los trabajos precompetitivos y se retiran a camarines

12:08 - | Marín: "Mi gestión como director tiene que ver con lo fubolístico. No es de mala onda, pero (lo judicial) son cosas de lo que prefiero no hablar"

12:07 - | Aldo Marín, director de Azul Azul, por la citación de los gerentes Manuel Mayo e Ignacio Asenjo como imputados en el Caso Sartor: "Son investigaciones, y mientras esté en eso prefiero no hablar. Es mejor esperar. No sé el tenor de lo que pasa judicialmente"

12:05 - | Aldo Marín, director de Azul Azul: "Hemos alcanzado un buen nivel futbolístico, Fernando Gago dio con el equipo"

12:04 - | Exequiel Segall, presidente de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, por el papelón en las bases del Ascenso y el caso San Marcos: "Nosotros lo que siempre aplicamos en la norma notificada, publicada y escrita"

12:02 - | Nuestro periodista Francisco Caneo nos cuenta que el DT de La Roja, Nicolás Córdova, llegó al Claro Arena junto al gerente de selecciones Felipe Correa para ver el clásico universitario

11:52 - | Los jugadores de campo de la UC y la U se sumaron al trabajo precompetitivo en la cancha

11:50 - | Parte médico de la UC para el clásico universitario: Gary Medel sigue de baja por fractura de pulgar mano izquierda

11:48 - | Tagle y la elección de la ANFP, donde postula como vicepresidente: "La unidad tiene que darse detrás de quien gane la elección. Intentar modificar el proceso y el calendario electoral no me parece"

11:48 - | Tagle: "Cuando salí de Cruzados dejé claro que no iba a ser un comentarista de la nueva gestión"

11:46 - | Juan Tagle, expresidente de Cruzados: "Se vive con el mismo sufrimiento, quizás con menos ansiedad. Estamos peleando algo muy importante. Esperamos recuperar el paso; volver a ganar, tal como venimos haciendo hace tantos años en nuestro estadio en el clásico universitario"

11:43 - | Los arqueros de ambos equipos son los primeros en iniciar el calentamiento

11:41 - | ¡FORMACIÓN "CRUZADA" CONFIRMADA! Revisa la alineación de Universidad Católica

11:24 - | Garnero aclaró sus palabras sobre que "la U es favorito" para el clásico: "En Argentina si le dices al otro que está bien, es medio mufa. Era una broma para Gago. Es un clásico, con dos equipos peleando un lugar en Copa Libertadores"

11:19 - | Daniel Garnero, DT de la UC, en TNT Sports: "Buscar el mejor nivel individual, emocional. Nos está costando tener una reacción deportiva. Son cosas que pasan. De nuestro se busca esa competitividad interna"

11:19 - | Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul, llegó al Claro Arena: "Vamos a hablar después del resultado"

11:11 - | Hace minutos los equipos arribaron al Claro Arena. Está todo listo en San Carlos de Apoquindo, con un sol radiante

11:09 - | La U repetirá equipo: Fernando Gago confirmó que su oncena inicial "es lo mismo" de los últimos partidos

11:05 - | Fernando Gago, DT de la U, en TNT Sports: "Todos los partidos son importantes, más un clásico y porque estamos compitiendo en la parte alta de la tabla. Como digo siempre, hasta que matemáticamente nos dé vamos a seguir peleando

11:05 - | El público poco a poco comienza a llegar al Claro Arena. El partido será únicamente con la parcialidad local de la UC: Aforo autorizado de 18.000

11:03 - | Ya puedes seguir la previa y todos los detalles en la señal de Cooperativa Deportes

10:44 - | La UC palpita el duelo con el recuerdo del primer clásico

10:43 - | Repasa el equipo azul

10:29 - | Revisa el 11 que prepararon los "cruzados"

09:18 - | Participa junto a Cooperativa

09:14 - | Revisa cómo llegan ambos equipos

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