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Valencia y Molina le dieron la victoria a Ñublense frente a Palestino en Chillán

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Sebastián Valencia y Lucas Molina le dieron la victoria 2-0 a Ñublense frente a Palestino en el Estadio "Nelson Oyarzún" por la fecha 16 de la Liga de Primera, al anotar los tantos del encuentro.

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