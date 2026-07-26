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Sebastián Valencia y Lucas Molina le dieron la victoria 2-0 a Ñublense frente a Palestino en el Estadio "Nelson Oyarzún" por la fecha 16 de la Liga de Primera, al anotar los tantos del encuentro.
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