Gonzalo García brilló con un triplete en la goleada de Real Madrid sobre Betis

Publicado:
El canterano Gonzalo García brilló con un triplete en la goleada 5-1 de Real Madrid sobre Real Betis en el Estadio "Santiago Bernabéu" por la fecha 18 de La Liga. Los otros tantos fueron de Raúl Asencio y Fran García, mientras que Cucho Hernández anotó el descuento.

