Real Madrid matizó su crisis con ajustado triunfo contra Sevilla que zafó del descenso
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Real Madrid matizó su crisis con ajustado triunfo contra Sevilla que zafó del descenso
Un solitario, y polémico, gol de Vinicius Jr. en el primer tiempo le dio el triunfo 1-0 a Real Madrid ante Sevilla. Los "merengues" celebraron en medio de una tormenta interna por su amarga temporada, mientras los andaluces de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez zafaron del descenso gracias a otros resultados en simultáneo.
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