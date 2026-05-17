Un solitario, y polémico, gol de Vinicius Jr. en el primer tiempo le dio el triunfo 1-0 a Real Madrid ante Sevilla. Los "merengues" celebraron en medio de una tormenta interna por su amarga temporada, mientras los andaluces de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez zafaron del descenso gracias a otros resultados en simultáneo.

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