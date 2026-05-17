Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago13.2°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Real Madrid matizó su crisis con ajustado triunfo contra Sevilla que zafó del descenso

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Un solitario, y polémico, gol de Vinicius Jr. en el primer tiempo le dio el triunfo 1-0 a Real Madrid ante Sevilla. Los "merengues" celebraron en medio de una tormenta interna por su amarga temporada, mientras los andaluces de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez zafaron del descenso gracias a otros resultados en simultáneo.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados