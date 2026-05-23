Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto y niebla
Santiago7.1°
Humedad84%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Inter de Milán reaccionó para igualar en una "guerra de goles" ante Bologna

Publicado: | Fuente: YouTube
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Sin nada en juego en la última jornada, el Inter campeón de la Serie A y de la Copa de Italia igualaron 3-3 ante Bologna. El cuadro de Cristian Chivu comenzó en ventaja, pero rápidamente se vio superado por tantos de Federico Bernardeschi, Tommaso Pobega y un autogol de Piotr Zieliński. Por lo que Francesco Pio Esposito y Andy Diouf tuvieron que salir al rescate en el Estadio "Renato Dall'Ara".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados