Sin nada en juego en la última jornada, el Inter campeón de la Serie A y de la Copa de Italia igualaron 3-3 ante Bologna. El cuadro de Cristian Chivu comenzó en ventaja, pero rápidamente se vio superado por tantos de Federico Bernardeschi, Tommaso Pobega y un autogol de Piotr Zieliński. Por lo que Francesco Pio Esposito y Andy Diouf tuvieron que salir al rescate en el Estadio "Renato Dall'Ara".

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