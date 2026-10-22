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Lionel Messi tuvo un multitudinario recibimiento en Oviedo antes de recibir el Premio Princesa de Asturias

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El futbolista argentino Lionel Messi, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol y el que más títulos suma, protagonizó este jueves un multitudinario recibimiento en Oviedo, donde mañana viernes recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes.

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