Lionel Messi tuvo un multitudinario recibimiento en Oviedo antes de recibir el Premio Princesa de Asturias
Publicado:
Fotos Destacadas
Expresidente Boric asistió a conmemoración de 120 años de la FECh con su hija
LeBron James y los Sixers le aguaron la fiesta a los Knicks en el Madison Square Garden
Autoridades de Gobierno encabezaron inauguración de Expo Inclusión 2026
Fotos Recientes
Lionel Messi tuvo un multitudinario recibimiento en Oviedo antes de recibir el Premio Princesa de Asturias
Mariana Di Girolamo comandó la alfombra roja de "Caballo Salvaje Nueve" en Chile
Los Timberwolves amargaron el debut de Antetokounmpo en Miami
El futbolista argentino Lionel Messi, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol y el que más títulos suma, protagonizó este jueves un multitudinario recibimiento en Oviedo, donde mañana viernes recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados