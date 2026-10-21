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Autoridades de Gobierno encabezaron inauguración de Expo Inclusión 2026

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El subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende; el subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández; y el director nacional (s) de Senadis, Jorge Juárez, llegaron hasta el Centro Cultural Estación Mapocho, la encabezar la partida de la etapa presencial de la edición 2026 de Expo Inclusión, feria laboral enfocada en las personas con discapacidad.

La muestra, que también se desarrolla en línea hasta el viernes 23 de octubre, contempla cerca de mil ofertas laborales y la participación de más de 160 organizaciones.

"Nuestro desafío no es solo facilitar su contratación, sino también generar las condiciones para que puedan permanecer, y construir trayectorias laborales sostenibles en el tiempo, en igualdad de oportunidades", comentó Rosende.

Desde la industria, el vicepresidente de Recursos Humanos de BHP, Daniel Arrieta, puso como ejemplo a la minera, donde "hemos aprendido que avanzar en inclusión requiere una aspiración clara, liderazgo y acciones concretas que se sostengan en el tiempo. Espacios como Expo Inclusión son fundamentales para compartir aprendizajes, generar alianzas y seguir construyendo entornos laborales donde todas las personas puedan participar, desarrollarse y aportar en igualdad de oportunidades".

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