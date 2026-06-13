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Ñublense rescató un empate sobre la hora en batallado partido con Huachipato

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Ñublense logró un empate 2-2 sobre la hora como local frente a Huachipato, al que le impidió quedar como sublíder del campeonato en un pleito que tuvo emoción hasta el final.

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