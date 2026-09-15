Selección chilena vivió nueva jornada de entrenamiento en el Complejo Deportivo Quilín
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Este martesl, la selección chilena vivió nueva jornada de entrenamiento en el Complejo Deportivo Quilín de cara a su gira por Norteamérica.
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