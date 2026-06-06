Ronaldinho participó en partido de exhibición en el barrio más grande de Venezuela
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Ronaldinho Gaúcho encabezó este sábado un partido de exhibición de fútbol ante cientos de niños y adolescentes de Petare, el barrio más grande de Venezuela. El brasileño estuvo por segunda vez en la Liga Monumental, un torneo en el que han participado leyendas como el neerlandés Clarence Seedorf y el colombiano Carlos Valderrama.
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