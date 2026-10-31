La manifestación de los hinchas en Arica contra la desafiliación de San Marcos
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La manifestación de los hinchas en Arica contra la desafiliación de San Marcos
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Los hinchas de San Marcos de Arica se manifestaron este sábado contra la ANFP, por la decisión del Tribunal de Disciplina de desafiliar al club nortino, debido a la irregularidades en sus declaraciones financieras en 2024 y 2025.
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