La Roja firmó un nuevo empate ante Uruguay en su preparación para el Mundial Sub 17
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La Roja, dirigida por Ariel Leporati, firmó un empate 1-1 ante Uruguay este sábado en el Estadio Bicentenario de La Florida, en su segundo amistoso de preparación para el Mundial Sub 17 que se disputará en Catar, a partir del 19 de noviembre. El gol de La Roja fue de Baltazar Oróstica.
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