La Roja tuvo su última práctica antes del amistoso contra Estados Unidos
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La Roja de Nicolás Córdova tuvo este lunes su última práctica antes del amistoso ante Estados Unidos, que se disputará este martes en el Energizer Park de St. Louis, en Misuri, a las 21:00 horas.
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