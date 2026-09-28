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La Roja tuvo su última práctica antes del amistoso contra Estados Unidos

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La Roja de Nicolás Córdova tuvo este lunes su última práctica antes del amistoso ante Estados Unidos, que se disputará este martes en el Energizer Park de St. Louis, en Misuri, a las 21:00 horas.

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