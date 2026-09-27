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Con un masivo desfile naval visible desde el borde costero de Viña del Mar y Valparaíso, la Armada de Chile celebró este domingo el retorno de las unidades de la Fuerza Anfibia, tras cumplir casi dos meses de despliegue en el Teatro de Operaciones Conjunto Austral en el marco de la operación OPS-B.
El evento congregó a cientos de familias en la avenida Perú y los miradores de la bahía para presenciar la recalada de los buques, luego de que la institución desarrollara complejas maniobras navales en uno de los escenarios marítimos más exigentes del país.
Durante el despliegue en la zona austral, la Fuerza Anfibia proyectó sus capacidades operativas hacia territorios insulares, ejecutó navegación táctica en el Estrecho de Magallanes y sus aguas adyacentes, e integró sus medios con unidades del Ejército de Chile y otras instituciones presentes en el territorio.