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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

La Roja afronta su segundo amistoso de la gira por Norteamérica ante Estados Unidos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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La Roja afronta su segundo amistoso de la gira por Norteamérica ante Estados Unidos
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La selección chilena choca este martes desde las 21:00 horas (00:00 GMT) en el Energizer Park de St. Louis, en Misuri, ante Estados Unidos, anfitrión del último Mundial, buscando enmendar el rumbo en la gira norteamericana, tras la derrota con Canadá.

Sigue acá el resultado

  • Estados Unidos vs. Chile. 21:00 horas. Energizer Park, St. Louis. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.

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