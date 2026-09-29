La Roja afronta su segundo amistoso de la gira por Norteamérica ante Estados Unidos
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La selección chilena choca este martes desde las 21:00 horas (00:00 GMT) en el Energizer Park de St. Louis, en Misuri, ante Estados Unidos, anfitrión del último Mundial, buscando enmendar el rumbo en la gira norteamericana, tras la derrota con Canadá.
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