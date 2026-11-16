La formación de La Roja para despedir el 2026 ante Colombia
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Esta es la posible formación de la selección chilena de Nicolás Córdova para el segundo y último amistoso contra Colombia, último duelo del año 2026 programado para este martes 17 de noviembre en el Estadio Monumental.
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