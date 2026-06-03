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La formación de La Roja para el amistoso contra Portugal

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Esta es la formación que ha trabajado el técnico Nicolás Córdova en la selección chilena para el amistoso contra Portugal, programado para este sábado a las 13:45 horas en Oeiras, en la gira europea de la fecha FIFA de junio.

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