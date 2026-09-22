Coquimbo Unido amargó el estreno de Mario Salas en la banca de Cobreloa
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Coquimbo Unido se impuso por 1-2 ante Cobreloa en Calama, en la ida de octavos de la Copa Chile, y amargó el debut de Mario Salas en la banca de los loínos. La revancha será el miércoles 7 de octubre en el "Francisco Sánchez Rumoroso".
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