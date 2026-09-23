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Este es el equipo que delinea Fernando Gago para enfrentar a Everton en el duelo de ida de octavos de la Copa Chile.
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