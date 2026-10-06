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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

La Roja confirmó formación para enfrentar a México en su último amistoso

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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