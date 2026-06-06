La Roja reaccionó tarde en Lisboa y lamentó una derrota en su amistoso con Portugal
Publicado:
Fotos Destacadas
La formación de U. de Chile para recibir a Audax Italiano en la Copa de la Liga
Los memes por la ausencia de La Roja en el Mundial 2026
La formación de Colo Colo para visitar a Huachipato en la Copa de la Liga
Fotos Recientes
La Roja reaccionó tarde en Lisboa y lamentó una derrota en su amistoso con Portugal
Kast participó en reforestación del Cerro Colorado, en Renca
Mirra Andreeva celebró su primer título Grand Slam tras conquistar Roland Garros
Chile tropezó por 1-2 en su visita a Portugal en un compromiso amistoso marcado por las expulsiones de Iván Román en la visita y Rafael Leao en el local. Goncalo Guedes (58') y Bruno Fernandes (75') anotaron para el conjunto luso y Lucas Cepeda (90+1') puso el postrero descuento en Lisboa
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados