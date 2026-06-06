Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado y bruma
Santiago16.5°
Humedad52%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

La Roja reaccionó tarde en Lisboa y lamentó una derrota en su amistoso con Portugal

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Chile tropezó por 1-2 en su visita a Portugal en un compromiso amistoso marcado por las expulsiones de Iván Román en la visita y Rafael Leao en el local. Goncalo Guedes (58') y Bruno Fernandes (75') anotaron para el conjunto luso y Lucas Cepeda (90+1') puso el postrero descuento en Lisboa

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados