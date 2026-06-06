Chile tropezó por 1-2 en su visita a Portugal en un compromiso amistoso marcado por las expulsiones de Iván Román en la visita y Rafael Leao en el local. Goncalo Guedes (58') y Bruno Fernandes (75') anotaron para el conjunto luso y Lucas Cepeda (90+1') puso el postrero descuento en Lisboa

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