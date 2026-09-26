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La Roja sub 17 cayó ante Italia en amistoso de preparación para el Mundial de Catar 2026

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La selección chilena sub 17 perdió por 2-1 ante Italia, en un encuentro disputado durante su gira de amistosos por Croacia, como parte de su preparación para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2026. Bayron Barrera marcó el único tanto de La Roja en el compromiso.

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