La Roja tuvo nueva sesión de prácticas para amistoso con Portugal
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Este martes, la selección chilena tuvo su segundo entrenamiento en Lisboa y continuó su preparación para el amistoso de este sábado ante Portugal en el Estadio Nacional de Oeiras.
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