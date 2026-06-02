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La Roja tuvo nueva sesión de prácticas para amistoso con Portugal

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Este martes, la selección chilena tuvo su segundo entrenamiento en Lisboa y continuó su preparación para el amistoso de este sábado ante Portugal en el Estadio Nacional de Oeiras.

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