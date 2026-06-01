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Este lunes, la selección chilena tuvo su primer entrenamiento en Lisboa, con miras al amistoso internacional que disputará este sábado 6 de junio frente a Portugal, en el Estadio Nacional de Oeiras.
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