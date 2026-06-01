Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado y bruma
Santiago10.7°
Humedad81%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

La Roja tuvo su primer entrenamiento en Lisboa de cara al amistoso con Portugal

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Este lunes, la selección chilena tuvo su primer entrenamiento en Lisboa, con miras al amistoso internacional que disputará este sábado 6 de junio frente a Portugal, en el Estadio Nacional de Oeiras.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados