La Roja tuvo su último entrenamiento antes de la revancha amistosa contra Colombia
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La Roja tuvo este lunes su último entrenamiento antes de la revancha amistosa contra Colombia, programada para este martes a las 20:00 horas en el Estadio Monumental.
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