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La Roja tuvo su último entrenamiento previo al amistoso frente a RD Congo

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La Roja tuvo su último entrenamiento en Le Centre National de Rugby previo al amistoso ante República Democrática del Congo, que se jugará este martes 9 de junio a las 12:00 horas en el Stade de la Source.

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