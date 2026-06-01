La selección chilena llegó a Portugal para sus duelos amistosos
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La selección chilena llegó a Lisboa, en Portugal, donde este sábado 6 de junio enfrentará a la selección local en un partido amistoso.
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