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La selección chilena llegó a Portugal para sus duelos amistosos

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La selección chilena llegó a Lisboa, en Portugal, donde este sábado 6 de junio enfrentará a la selección local en un partido amistoso.

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