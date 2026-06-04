La selección chilena sigue con sus trabajos en Lisboa
Publicado:
Fotos Destacadas
La formación de La Roja para el amistoso contra Portugal
Camión quedó atascado en la Autopista Central y causó caos vial
La práctica de Brasil para el duelo con Egipto en el último apronte antes del Mundial
Fotos Recientes
La selección chilena sigue con sus trabajos en Lisboa
La formación de La Roja para el amistoso contra Portugal
Todo listo para la inauguración del imponente Centro Presidencial Obama en Chicago
La selección chilena sigue con sus trabajos en Lisboa preparando el compromiso de este sábado ante Portugal.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados