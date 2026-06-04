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La selección chilena sigue con sus trabajos en Lisboa

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La selección chilena sigue con sus trabajos en Lisboa preparando el compromiso de este sábado ante Portugal.

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