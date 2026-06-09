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Los golazos de Osorio y Sepúlveda guiaron el triunfo de La Roja ante RD del Congo

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La selección chilena triunfó por 2-1 ante República Democrática del Congo en la fecha FIFA previa al inicio del Mundial 2026; gracias a dos golazos al ángulo anotados por Darío Osorio (51') y Matías Sepúlveda (85').

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