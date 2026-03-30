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Los memes apuntaron a Córdova y sus "métricas" tras la caída de La Roja ante Nueva Zelanda

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La selección chilena perdió por 4-1 ante Nueva Zelanda en Auckland y en redes de inmediato aparecieron los memes contra el técnico Nicolás Córdova y las "métricas" que suele mencionar en sus declaraciones.

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