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¿Qué te pareció el modelo? La Roja estrenó su nueva camiseta alternativa

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En el duelo ante Cabo Verde la selección chilena presentó su nueva indumentaria alternativa, la cual está inspirada en el desierto florido de nuestro norte ¿Qué te pareció el modelo?

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