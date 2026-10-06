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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

[Radio en vivo🎙] La Roja enfrenta a México en su último amistoso por Norteamérica

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sigue la previa, el partido y las reacciones en todas las plataformas de Cooperativa Deportes.

[Radio en vivo🎙] La Roja enfrenta a México en su último amistoso por Norteamérica
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23:38 - | ¡ARRANCÓ EL PARTIDO! Con casi 10 minutos de atraso por las presentaciones, La Roja enfrenta a México en su último amistoso por Norteamérica

23:33 - | FORMACIÓN MÉXICO: Padilla; López, Espinoza, Reyes, Gallardo; Lira [C], Vargas, Fidalgo; Alvarado, Berterame, González

23:33 - | FORMACIÓN CHILE: Vigouroux; Loyola, Villagra, Díaz, Ulloa, Suazo [C]; Echeverría, Pizarro; Osorio, Gutiérrez, Tapia

23:30 - | Es hora de los himnos. Primero se entona el de Chile, que oficia como visita en Los Angeles

23:29 - | ¡EQUIPOS EN LA CANCHA! Tras esperar varios minutos por un homenaje a Guillermo Ochoa, las selecciones de Chile y México finalmente saltan al césped. Gracias al show, el partido arrancará con atraso

23:22 - | El equipo de México sale primero del túnel, pues se le realiza un homenaje al exarquero Guillermo "Memo" Ochoa

23:11 - | Jugadores a camarines y aspersores encendidos. Terminó el trabajo precompetitivo de ambos equipos

23:02 - | Ya puedes seguir el relato en la señal de Cooperativa Deportes

23:00 - | México confirmó formación mediante la planilla oficial: Alex Padilla; Everaldo López, Dagoberto Espinoza, Israel Reyes, Jesús Gallardo; Erik Lira [C], Obed Vargas,Alvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Germán Berterame, Armando González

22:46 - | Bajó el sol en Los Angeles y los equipos ya realizan el calentamiento

13:08 - | El exportero de la Roja tuvo palabras para un trío de nombres que circula en torno a la selección chilena

13:08 - | El defensor habló en conferencia de prensa junto al DT.

13:06 - | El DT de la Roja recordó el 7-0 ante México, aunque aclaró que ahora son realidades totalmente distintas

13:05 - | Nicolás Córdova tuvo palabras para su eventual continuidad en la Roja

13:04 - | Mira la previa del duelo que jugará la Roja ante México

13:03 - | Revisa los dichos de Nicolás Córdova en la previa del duelo ante México

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