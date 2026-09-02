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Cerro Santa Lucía: Desbordes encabezó el regreso del "cañonazo de las 12"

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La Municipalidad de Santiago confirmó este miércoles el regreso oficial del "cañonazo de las 12" del Cerro Santa Lucía, una tradición que fue reimpulsada por el alcalde Mario Desbordes tras siete años de interrupción.

En esta jornada se llevó a cabo una demostración del funcionamiento del cañón y las diligencias que se llevaron a cabo para recuperar esta histórica costumbre, que busca volver a marcar el mediodía en la comuna.

El cañón ya había vuelto a disparar el jueves de la semana pasada, en el marco de las pruebas técnicas que estuvieron a cargo de especialistas del Ejército de Chile, quienes realizaron labores de mantenimiento, lubricación y revisión del cañón Krupp de 75 mm, fabricado en Alemania en 1910.

"Queremos recuperar muchas tradiciones y esta es, además, un atractivo turístico enorme. Pocas capitales tienen una tradición como esta y, sobre todo, es una tradición propia de nuestra comuna", dijo en aquella ocasión el jefe comunal.

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