Tal como publico en sus redes sociales Campeonato Chileno, Colo Colo y Universidad Católica se tomaron el protagonismo en la conformación del equipo ideal de la fecha 21 de la Liga de Primera. Con los artilleros Fernando Zampedri y Javier Correa comandando la ofensiva tras registrar sendos dobletes ante O'Higgins y Audax Italiano, respectivamente.

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