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La alineación de Universidad Católica para la visita a San Luis en la Copa Chile

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Esta es la formación que preparó Daniel Garnero en Universidad Católica, para la visita a San Luis en Quillota, este sábado a las 17:30 horas, en la sexta fecha de la fase grupal de la Copa Chile.

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