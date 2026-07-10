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Haaland y la tropa vikinga: El once de Noruega para la batalla contra Inglaterra en el Mundial

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Erling Haaland liderará la formación de Noruega para el crucial duelo de cuartos de final que disputará este sábado a las 17:00 horas en Miami ante Inglaterra por el Mundial 2026. El ganador de este partido se enfrentará al vencedor del encuentro entre Argentina y Suiza.

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