En una ceremonia realizada en el Polideportivo de Ñuñoa, la Federación de Voleibol de Chile presentó oficialmente a Zuri, la mascota del Campeonato Mundial Femenino U17 de Voleibol Chile 2026. Se trata de una zorrita chilena que será parte de los duelos a disputarse en agosto en Ñuñoa, San Felipe y Los Andes.

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