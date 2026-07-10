Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago11.9°
Humedad71%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Chile presentó oficialmente a Zuri, la mascota del Mundial de Vóleibol Femenino sub 17

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

En una ceremonia realizada en el Polideportivo de Ñuñoa, la Federación de Voleibol de Chile presentó oficialmente a Zuri, la mascota del Campeonato Mundial Femenino U17 de Voleibol Chile 2026. Se trata de una zorrita chilena que será parte de los duelos a disputarse en agosto en Ñuñoa, San Felipe y Los Andes.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados