Mikel Merino volvió a darle el triunfo a España y eliminó a Bélgica en cuartos del Mundial
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Al igual como lo hizo ante Portugal en octavos, Mikel Merino volvió a ingresar desde el banco para darle el tardío triunfo 2-1 a España ante Bélgica en cuartos de final del Mundial. El jugador de Arsenal le anotó a los lusos en el minuto 90+1' en el AT&T Stadium y ahora repitió la gesta a los 88' sobre el césped del SoFi Stadium de Inglewood.
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