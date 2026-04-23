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Presidente de Cruzados visitó al plantel de la UC a la espera del clásico universitario

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Matías Claro, flamante presidente de Cruzados, concesionaria que rige los destinos de Universidad Católica, visitó este jueves al plantel del cuadro de la Franja.

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