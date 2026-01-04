Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago22.0°
Humedad58%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Francisco Meneghini encabezó la tercera jornada de entrenamientos en Universidad de Chile

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Universidad de Chile no descansa en su preparación para afrontar la temporada 2026, es por eso que este domingo Francisco Meneghini encabezó la tercera jornada de entrenamientos llena de juveniles en el plantel.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados