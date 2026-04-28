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Junta de accionistas clave en Azul Azul: Universidad de Chile define quién liderará al club

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Este martes, se llevó a cabo una nueva junta de accionistas para definir quien liderará a Universidad de Chile tras la salida de Michael Clark de la presidencia y de la directiva de Azul Azul. Entre los candidatos, estuvieron presentes Cecilia Pérez, José Ramón Correa y el exministro José Miguel Insulza.

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