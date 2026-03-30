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Las doce bajas de la U para su duelo ante Audax Italiano

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Universidad de Chile tiene doce bajas para su duelo ante Audax Italiano este martes, por la tercera fecha de la Copa de la Liga. Son ocho las ausencia por lesiones, a ellos se le suman Jhon Cortés y Elías Rojas, quienes se encuentran con la selección sub 20 y Javier Altamirano que integra la nómina de La Roja.

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